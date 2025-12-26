Жителя Челябинской области арестовали за финансирование ВСУ

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, житель региона, являясь «крайним сторонником проукраинской идеологии», установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины для оказания им помощи в деятельности против безопасности РФ.

«Реализуя преступный умысел и осознавая незаконность своих действий, южноуралец в 2024 году осуществлял переводы денежных средств Вооруженным силам Украины»,— сообщает пресс-служба УФСБ.

Уголовное дело против задержанного возбудил и расследует следственный орган УФСБ. Максимальное наказание, предусмотренное статье о госизмене, — пожизненное лишение свободы.