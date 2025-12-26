Владимир Путин призвал развивать у школьников навыки критической оценки искусственного интеллекта. Смысл в том, чтобы в первую очередь прививать профессиональные навыки, а не учить бездумно нажимать кнопки. Об этом президент заявил в ходе Госсовета по вопросам подготовки кадров. На заседании также шла речь о необходимости перезагрузки системы профессионального образования. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит проблему «людей-автоматов» несколько шире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Помощник президента Алексей Дюмин в своем докладе на заседании Госсовета подтвердил безрадостную картину: кадровый голод пагубно влияет на экономику страны, и тенденцию эту преодолеть пока что не получается. Что же делать? Одно из предложений — перезагрузить систему дополнительного профессионального образования. Прогресс безудержно летит вперед, везде уже правит бал искусственный интеллект, роботы, а мы порой трудимся по старинке. Вместо отечественного поддерживаем иностранного производителя, у которого кадры есть, а у нас их нехватка, закупаем готовую продукцию вместо того, чтобы создавать свою. И программы обучения тоже отстают, это давно не секрет. Подготовлен проект Стратегии развития образования вплоть до 2036 года. Среди прочего документ предусматривает воспитание патриотов, приобщение обучаемых к традиционным духовно-нравственным ценностям, а также повышение интереса к инженерным специальностям. Проблема, как водится, в гармонии: как создать идеального работника? Чтобы он и традиционные ценности уважал, и был бы суперпрофессионалом в своем деле?

Вот и президент об этом говорит: не может быть раскола между «интеллектуальными элитами» и «людьми-автоматами», которые ничего не умеют, кроме как «кнопки нажимать». Творческое мышление нужно развивать, нельзя жить по старинке. Кто бы спорил. Только вот иногда так случается, что «люди-автоматы» бал и правят, потому что они для начальства удобнее, не то что эти капризные интеллектуальные элиты. То им не так, и это им не эдак, сложно с ними, а план нужно выполнять. С «человеком-автоматом» проще, потому что за него начальство думает. А думает оно, скажем так, по-разному. Но себя считает именно что интеллектуальной элитой. А дело «человека-автомата» маленькое — руководящие указания исполнять хоть как, хоть с отверткой, хоть с зубилом. И учиться особо не надо, никаких тебе забот, нажимай кнопки и ни о чем не думай.

Теперь по теме. Проблема еще и в том, что «людям-автоматам» неважно, кому подчиняться: человеку или машине. Может быть, машине и лучше, ведь она не кричит, не ругается, морально и нравственно не унижает. И вот так кажется, что иной чиновник поймет все это следующим образом: чтобы школьник от искусственного интеллекта не зависел, в «человека-автомата» не превратился, нужно этот самый искусственный интеллект запретить или как следует ограничить. А его место, как и прежде, займет начальство, заодно и думать критически научит так, как надо.

Дмитрий Дризе