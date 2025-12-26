В Челябинске снова отменили занятия из-за холодов

Из-за морозов в Челябинске отменили занятия 26 декабря у младшеклассников, сообщает пресс-служба мэрии.

Дома остались школьники с первого по четвертый класс, обучающиеся в первую смену.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 26 декабря температура сохранялась в пределах -23, -28 градусов по Цельсию. Днем воздух прогрелся до -12, -17 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-8 м в секунду, местами порывы до 13 м.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 25 декабря младшеклассники первой и второй смены тоже не пошли в школу.

Виталина Ярховска