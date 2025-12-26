Над Крымом и Черным морем за ночь сбили восемь беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В том числе восемь дронов были сбиты над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Волгоградской областью, где зафиксировано 34 перехвата, а также над Ростовской областью — 23 аппарата. Еще пять БПЛА были сбиты над Калужской областью и пять — над территорией Республики Крым. В Московском регионе силы ПВО уничтожили три беспилотника, включая один, направлявшийся в сторону Москвы. Над акваторией Черного моря было перехвачено три летательных аппарата.

Кроме того, два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, по одному — над территорией Воронежской области и над акваторией Азовского моря.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО.

Мария Удовик