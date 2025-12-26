Апелляция в Сочи поддержала астраханский закон об эвтаназии бродячих собак

Третий апелляционный суд, расположенный в Сочи, признал законным региональное законодательство Астраханской области, регулирующее обращение с безнадзорными животными. Таким образом, решение областного суда, принятое в июле, оставлено без изменений.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Закон Астраханской области, устанавливающий порядок обращения с бродячими собаками, был принят региональным парламентом в декабре 2023 года. В конце 2024 года документ был дополнен понятием «экстраординарная ситуация», а с марта текущего года соответствующий режим начал действовать на практике.

Ранее региональное законодательство предусматривало два варианта обращения с безнадзорными животными — их размещение в приютах либо возврат в прежнюю среду обитания после стерилизации и вакцинации. В соответствии с действующими нормами, собаки подлежат эвтаназии в течение 15 дней, если для них не найден владелец.

Инициаторы изменений указывают, что такая мера применяется при резком росте численности бездомных животных или при фиксации случаев нападений на людей. По их оценке, в подобных ситуациях стерилизация не позволяет в полной мере решить проблему.

Отдельные положения закона, а также перечень заболеваний, при которых допускается эвтаназия безнадзорных собак, утвержденный областной службой ветеринарии, были оспорены зоозащитными организациями. Судебные инстанции не удовлетворили поданные жалобы.

Кроме того, в ноябре 2025 года власти Астраханской области ввели административную ответственность за воспрепятствование отлову безнадзорных животных. Размер штрафа за нарушение установленного запрета составляет до 20 тыс. руб. В региональных органах власти отмечали, что введение данных мер обусловлено ростом числа нападений собак на людей, а также ухудшением эпизоотической ситуации по бешенству.

Мария Удовик