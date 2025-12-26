В Дагестане задолженность по заработной плате достигла 8,5 млн рублей

В Дагестане по состоянию на начало декабря 2025 года общая сумма задолженности работникам по заработной плате составила 8,5 млн руб. Средства не получили 175 сотрудников республиканских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольшую задолженность имеет ГУП «Гергинский» Каякентского района — почти 5 млн рублей. Такая ситуация наблюдается также в ООО «Экологи-Каг» из Дербента — более 1,1 рублей, МУП «Спецавтохозяйство» Кизляра — 864 тыс. руб. и МУП «Садовник» Махачкалы — 709 тыс. руб.

Как следует из сообщения, долги образовались из-за нехватки собственных средств у компаний и неплатежей контрагентов за продукцию или услуги. Уточняется, что некоторые из предприятий проходят процедуру банкротства.

Вице-премьер республики Абдурахман Махмудов отметил длительный характер задолженности этих компаний. По данным фактам возникли вопросы у правоохранительных органов.

Власти потребовали от руководителей предприятий и их учредителей принять срочные меры по погашению имеющейся задолженности.

Константин Соловьев