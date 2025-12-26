МЧС предупредило о пятиметровых волнах в Севастополе

МЧС по Севастополю предупредило о штормовой погоде с ветром до 30 м/с и морскими волнами высотой до 5 м, которая продлится до 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 25–30 м/с на 28 и 29 декабря. Морские волны 28 декабря могут достичь высоты 3–4 м, а 29 декабря — подняться до 5 м. Также ожидаются снег и мокрый снег, обледенение судов, парение моря.

Из-за ветреной погоды возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений. Опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.

Спасатели призвали быть внимательными к детям, пожилым и маломобильным гражданам, не выпускать домашних животных из дома. Также рекомендуется отказаться от дальних поездок, выхода в море, не выходить на берег, в горы и в лес.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. В южных районах региона и в горах прогнозируются порывы ветра до 30 м/с.

Анна Гречко