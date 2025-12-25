Наставник «Локомотива» объяснил поражение от «Динамо»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал поражение от московского «Динамо» тяжелым. Оценку матчу, в котором ярославская команда на своей арене проиграла со счетом 0:2, господин Хартли дал в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Тяжелое поражение для нас. Хорошая игра, создали достаточно много моментов в атаке. В обороне не так много позволили сопернику, но не повезло с отскоком от клюшки — произошел гол, это и привело к такому результату»,— сказал наставник.

Журналисты обратили внимание, что у «Локомотива» — это четвертый матч за месяц без заброшенных шайб. По мнению Хартли, в игре 25 декабря были хорошие моменты, но забить не смогли. «Скажу честно, могли сыграть лучше в большинстве (их было три — «Ъ-Ярославль»)»,— подчеркнул наставник.

Последний матч регулярного чемпионата КХЛ в 2025 году для «Локомотива» пройдет 30 декабря. Ярославская команда встретится с нижегородским «Торпедо» на домашней арене.

«Железнодорожники» по данным на вечер 25 декабря занимают первое место на Западе и второе в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.