В Крым на новогодние праздники дополнительно запустят 12 поездов

Компания «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) запустила дополнительные поезда в Крым на период новогодних праздников. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.

Вчера, 25 декабря, в первые рейсы в Симферополь отправились дополнительные составы из Москвы (№18) и Санкт-Петербурга (№181). Тремя днями ранее начал курсировать поезд «Таврия» №9798 по маршруту Москва—Симферополь.

В новогодние каникулы будут ходить 12 составов: пять ежедневных из Москвы, три ежедневных из Санкт-Петербурга и четыре из других регионов — Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.

С 25 декабря по 11 января компания планирует перевезти поездами «Таврия» 305 тыс. пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В новогоднюю ночь в направлении Крыма и обратно будут курсировать 32 состава «Таврия». На них уже продано 8,8 тыс. билетов. По прогнозам компании, до конца декабря будет реализовано еще до 500 билетов.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что Северо-Кавказская железная дорога назначила дополнительные поезда в направлении черноморских курортов Краснодарского края на период новогодних и рождественских каникул. По данным пресс-службы СКЖД, с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выполнены 228 рейсов по 16 парам дополнительных маршрутов.

Анна Гречко