Прокуратура потребовала изъять имущество экс-замминистра природы Кубани

В Краснодаре суд приступил к рассмотрению иска краевой прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего первого заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова и аффилированных с ним лиц. Как пишет «Ъ» со ссылкой на надзорное ведомство, стоимость активов, которые могли быть приобретены с нарушением антикоррупционного законодательства, превышает 90 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ответчиками по делу, помимо Александра Каинова, проходят его отец Сергей Каинов. Как указывает прокуратура, он ранее являлся учредителем ряда компаний, работавших в сферах сельского хозяйства и коммунальных услуг.

В мае 2025 года Александр Каинов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и с тех пор находится под стражей. По версии следствия, в 2023 году чиновник сообщил родственникам своего знакомого, осужденного за управление автомобилем в состоянии опьянения, что якобы может повлиять на решение суда и добиться смягчения наказания.

Следствие считает, что, ссылаясь на связи в правоохранительных и судебных органах, Александр Каинов потребовал за «услугу» 4 млн руб., не намереваясь выполнять обещанное. Полученные средства, по данным правоохранительных органов, были присвоены.

