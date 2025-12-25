«Локомотив» всухую проиграл московскому «Динамо»

Ярославский ХК «Локомотив» на домашней арене уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фото: Андрей Иванов

Первый период прошел без заброшенных шайб, нули на табло удержали вратари обеих команд. Во втором игровом отрезке болельщики также не увидели голов.

«Локомотив» играл в большинстве два раза подряд в начале третьего периода, но ни разу не смог реализовать лишнего: не позволила оборона соперника. За четыре минуты до конца матча счет был открыт нападающим «Динамо» Антоном Слепышевым, затем ярославцы заработали удаление, чем и воспользовались гости. Вторую шайбу в ворота Даниила Исаева забросил форвард «Динамо» Никита Гусев.

Последний матч регулярного чемпионата КХЛ в 2025 году для «Локомотива» пройдет 30 декабря. Ярославская команда встретится с нижегородским «Торпедо» на домашней арене.

Алла Чижова