Оперштаб Кубани: в детском саду Анапы не раздавали подарки с тараканами

В видео, на котором изображен сладкий новогодний подарок с тараканами с детского утренника в Анапе, нашли признаки искусственного интеллекта. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, назвав ролик фейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В сети начали распространять видео о том, что ребенок в детском саду Анапы получил новогодний подарок с тараканами. Мать, опубликовавшая ролик в интернете, заявила, что ребенок получил от увиденного психическую травму. В оперативном штабе подчеркнули, что администрация детского сада до проверки информации решила компенсировать ущерб и вручила семье еще один подарок.

Позже эксперты выяснили, что в видео присутствует целый ряд признаков ИИ. Реальные съемки, по данным оперштаба Кубани, могли быть совмещены с наложенными цифровыми объектами при помощи AI-инструментов. Специалисты установили и другие подозрительные аспекты: нарушение законов физики, неестественное поведение «насекомых» и освещение на видео.

В администрации Анапы сообщили, что перед выдачей все сладкие подарки были проверены на соответствие заявленного поставщиком содержимого. При проверке ни в одной коробке не были найдены насекомые, жалоб на качество подарков не поступало, хотя за весь период их было выдано около 15 тыс. штук.

После того, как видео с тараканами разлетелось по сети, автор удалила его на всех площадках.

«По случайному стечению обстоятельств автор видео ведет телеграм-канал, одна из главных тематик которого — обучение работе в нейросетях. После распространения видео в крупных телеграм-каналах и СМИ, автор ролика удалила его со своих страниц во всех социальных сетях, где он ранее был размещен»,— заявили в оперштабе Кубани.

София Моисеенко