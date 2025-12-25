Оперштаб Кубани разоблачил фейк о подарке с тараканами в детском саду Анапы

Воспитанники детского сада Анапы не получали сладкие подарки с тараканами на новогоднем утреннике. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края, разоблачая фейковое видео, опубликованное в сети.

По данным оперштаба Кубани, в интернете начали распространять видео о том, что в одном из детских подарков, полученном на утреннике в детсаду Анапы, были обнаружены тараканы.

«Насекомые кучно разбегаются из-под конфет. Опубликовавшая видео мама рассказала, что ребенок получил психическую травму от увиденного. Семья в качестве компенсации получила еще один подарок»,— заявили в оперативном штабе.

Эксперты проверили видео на наличие признаков ИИ. Отечественные и зарубежные сервисы свидетельствуют о высокой вероятности фальсификации ролика. По информации оперштаба, реальные съемки были совмещены с наложенными цифровыми объектами с использованием AI-инструментов. Также специалисты обнаружили нарушение законов физики на видео, так как насекомые исчезают при физическом контакте без образования останков. Подозрительным признали и освещение на ролике, и неестественное поведение насекомых.

Стало известно, что перед вручением все подарки были проверены на соответствие заявленного поставщиком содержимого. Насекомые, по информации администрации Анапы, не были найдены ни в одной из коробок. Более того, по поводу качества новогодних подарков жалоб со стороны жителей курорта не поступало.

«По случайному стечению обстоятельств автор видео ведет телеграм-канал, одна из главных тематик которого — обучение работе в нейросетях. После распространения видео в крупных телеграм-каналах и СМИ, автор ролика удалила его со своих страниц во всех социальных сетях, где он ранее был размещен»,— подчеркнули в оперштабе Краснодарского края.

София Моисеенко