В Ярославском аэропорту ввели ограничения
В Ярославском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко 25 декабря в 21:24.
Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
Режим беспилотной опасности в регионе официально не объявлялся.
В прошлый раз аэропорт не работал в период с раннего утра 24 декабря до утра 25 декабря. В этот период был отменен рейс в Сочи.