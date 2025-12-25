В Краснодаре отключат электричество на трех улицах 26 декабря

На 26 декабря в Краснодаре запланированы отключения электроэнергии, об этом уведомили в городском ЕДДС.

Отключения электричества будут осуществляться в период с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Бородинская, 135, 137к1, 137к2, 137/1Г, 152, 152А, 152/7, 156/2

ул. Лаврова, 2, 2/1, 2/13, 4, 8Б, 8к1, 8к2, 8к3, 8к4, 8к5

ул. Горячеключевская, 7

По информации ЕДДС Краснодара, отключения будут кратковременными.

София Моисеенко