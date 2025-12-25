В Северной Осетии суд обязал компанию устранить нарушения на ЖД-переездах

Владикавказский суд обязал ОАО «Промжелдортранс» устранить нарушения безопасности на железнодорожных переездах после иска транспортной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По информации пресс-службы, специалисты провели проверку, которая выявила ненадлежащее состояние железнодорожных переездов, находящихся на балансе предприятия. Нарушения касались требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По инициативе прокурора организация привлечена к административной ответственности. Размер штрафа составил 200 тыс. руб. Генеральному директору компании направлено представление об устранении нарушений, которое было удовлетворено.

Валентина Любашенко