Средняя стоимость популярных позиций виски в розничных сетях Татарстана в августе 2025 года

Наименование Производитель Закупочная цена (руб. за бутылку 0,7 л) Цена на полке (руб. за бутылку 0,7 л) Размер наценки (%) Рост закупочной цены год к году (%) Рост наценки год к году (%) Рост розничной цены год к году (руб.)
Бренды российских производителей
Steersman Stellar Group 616,62 991,99 60,88 23,32 102,93 342
Steersman Apple Stellar Group 538,45 991,99 84,23 7,69 180,7 342
William Lawson's Novabev Group 1051,28 1269,99 20,8 -5,74 210,61 80
Nucky Thompson 3 года выдержки Alvisa 846,15 1199,99 41,82 8,73 46,73 200
William Lawson's Super Spiced Novabev Group 1051,28 1239,99 17,95 5,74 348,75 80
Региональные бренды
Your Choice 3 Татспиртпром 482,24 649,99 34,79 5,04 58,28 90
Your Choice 5 Татспиртпром 507,76 669,99 31,95 5,52 55,62 90
Импортные бренды
Johnnie Walker Red Label Diageo 1263,2 1659,99 31,41 1,07 12,05 60
Dewar`s White Label John Dewar & Sons 1332,5 1539,99 15,57 -3,94 25,06 20
Jack Daniels Tennessee Brown-Forman 2059,18 2449,99 18,98 9,76 -37,97 0

Источник: подсчеты юрфирмы Scriptolex.

