Средняя стоимость популярных позиций виски в розничных сетях Татарстана в августе 2025 года

|
|Наименование
|Производитель
|Закупочная цена (руб. за бутылку 0,7 л)
|Цена на полке (руб. за бутылку 0,7 л)
|Размер наценки (%)
|Рост закупочной цены год к году (%)
|Рост наценки год к году (%)
|Рост розничной цены год к году (руб.)
|Бренды российских производителей
|Steersman
|Stellar Group
|616,62
|991,99
|60,88
|23,32
|102,93
|342
|Steersman Apple
|Stellar Group
|538,45
|991,99
|84,23
|7,69
|180,7
|342
|William Lawson's
|Novabev Group
|1051,28
|1269,99
|20,8
|-5,74
|210,61
|80
|Nucky Thompson 3 года выдержки
|Alvisa
|846,15
|1199,99
|41,82
|8,73
|46,73
|200
|William Lawson's Super Spiced
|Novabev Group
|1051,28
|1239,99
|17,95
|5,74
|348,75
|80
|Региональные бренды
|Your Choice 3
|Татспиртпром
|482,24
|649,99
|34,79
|5,04
|58,28
|90
|Your Choice 5
|Татспиртпром
|507,76
|669,99
|31,95
|5,52
|55,62
|90
|Импортные бренды
|Johnnie Walker Red Label
|Diageo
|1263,2
|1659,99
|31,41
|1,07
|12,05
|60
|Dewar`s White Label
|John Dewar & Sons
|1332,5
|1539,99
|15,57
|-3,94
|25,06
|20
|Jack Daniels Tennessee
|Brown-Forman
|2059,18
|2449,99
|18,98
|9,76
|-37,97
|0