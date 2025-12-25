Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Власти Дагестана опровергли фейк о запрете авиаперелетов

Правительство Дагестана опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о введении запрета на авиаперелеты. Об этом сообщила пресс-служба аппарата администрации.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан

По данным ведомства, речь идет об очередном фейке, созданном вражеской пропагандой. Видеоролик был сгенерирован с помощью нейросетей.

Для создания ложного контента использовали сюжет регионального телеканала с интервью председателя правительства республики, которое состоялось два года назад.

Валентина Любашенко

