Власти Дагестана опровергли фейк о запрете авиаперелетов
Правительство Дагестана опровергло распространяемую в социальных сетях информацию о введении запрета на авиаперелеты. Об этом сообщила пресс-служба аппарата администрации.
Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан
По данным ведомства, речь идет об очередном фейке, созданном вражеской пропагандой. Видеоролик был сгенерирован с помощью нейросетей.
Для создания ложного контента использовали сюжет регионального телеканала с интервью председателя правительства республики, которое состоялось два года назад.