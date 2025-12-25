«Парма» обыграла «Енисей» и вышла на четвертое место

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» на своей площадке обыграла красноярский «Енисей». Встреча закончилась уверенной победой пермской команды со счетом — 91:72. Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Брендан Адамс. На его счету 21 очко, два подбора и девять передач.

После этого успеха подопечные Евгения Пашутина вышли на четвертое место в турнирной таблице, одержав восемь побед в последних девяти играх. В следующем туре «Парма» примет «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 29 декабря.