В Северском районе Кубани расселили аварийный дом

В Ильском произвели расселение аварийного квартирного дома после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото: прокуратура Краснодарского края

По данным ведомства, прокуратура Северского района провела проверку соблюдения прав граждан, живущих в аварийном доме в поселке Ильском. Аварийность объекта признали в установленном законом порядке, но расселение представители местного самоуправления не произвели, несмотря на угрозу жизни и здоровью собственников.

Районная прокуратура направила в суд исковое заявление, обязав администрацию городского поселения расселить людей из аварийного жилья. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

«По результатам принятых мер прокурорского реагирования аварийный дом, состоящий из четырех квартир, расселен»,— заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Жильцам также предоставили компенсационные выплаты в рамках действующего законодательства.

София Моисеенко