Главные новости за 25 декабря. Новороссийск

Днем 25 декабря в Новороссийске объявляли ракетную опасность. Сигнал тревоги отменили спустя 40 минут.

Администрация Новороссийска утвердила порядок предоставления единовременной выплаты для граждан, чье имущество пострадало в результате вражеских атак. Мэрия также сформировала состав комиссии для обследований жилых помещений.

Депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко обратилась в прокуратуру из-за пожара на мусорном полигоне Новороссийска. Парламентарий призывает провести проверку в части принятия мер по ликвидации возгорания со стороны ООО «Терра-Н».

В Новороссийске установят новые камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. ГАИ города предоставила список участков, где планируется оборудовать мониторинговые системы.

На период проведения рождественских мероприятий в Новороссийске ограничат движение транспорта. Дороги вблизи храмов перекроют в ночь с 6 на 7 января.

За две прошедшие недели в Анапе и Темрюкском районе не обнаружили новых загрязнений нефтепродуктами.

В 2026 году недвижимость в Анапе подорожает в среднем на 5-10%. Эксперты связывают рост цен с открытием курортного сезона, который анонсировал губернатор Кубани.