Кавминводы лидируют среди пригородных направлений СКЖД в 2025 году

Северо-Кавказская железная дорога опубликовала рейтинг наиболее популярных пригородных пассажирских направлений по итогам января-ноября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, лидером стал маршрут Минеральные Воды — Кисловодск, которым воспользовались 5,5 млн человек. Второе место заняло направление Туапсе — Имеретинский Курорт с показателем 5 млн пассажиров, перевезенных поездами «Ласточка». Третью позицию занял маршрут Ростов — Таганрог с результатом свыше 4 млн человек.

Четвертое и пятое места достались направлениям черноморского побережья. Поездами «Ласточка» по маршруту Аэропорт Сочи — Туапсе проехали 2,1 млн пассажиров, а сообщением Сочи — Роза Хутор воспользовались 1,3 млн человек.

Пригородные перевозки на территории СКЖД осуществляют два оператора: АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Валентина Любашенко