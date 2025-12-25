Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре ограничат движение с 3 января

Участок улицы Восточно-Кругликовской перекроют более чем на месяц в связи со строительством сетей водоснабжения. Об этом сообщили в дептрансе Краснодара.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным департамента, работы на участке будут проводиться с 3 января по 28 февраля. На период строительства инженерных коммуникаций на улице Восточно-Кругликовской от улицы Школьная до улицы Жлобы ограничат движение по крайней правой полосе. При движении от улицы Жлобы к улице Школьной перед перекрестком частично перекроют две центральные полосы.

На участке от улицы Школьная до переулка Тихого при движении к переулку частично ограничат движение по крайней левой и крайней правой полосам.

Департамент транспорта призвал водителей быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

София Моисеенко

