В Крыму объявили штормовое предупреждение, ожидается снег

На территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ЦУР Республики Крым.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным центра управления регионом, вечером 26 декабря, а также 27 и 28 декабря в Крыму ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью 27 декабря и днем 28 декабря синоптики прогнозируют сильные осадки, гололедицу и метель.

Северо-западный ветер может достигать 20-25 м/с, в южных районах Крыма и в горах прогнозируются порывы ветра до 30 м/с.

София Моисеенко