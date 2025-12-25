Сад, цирк или парк

В предновогодние выходные жители и гости региона могут посетить инструментальные или сольные концерты, побывать на драматических и комедийных спектаклях, посмотреть цирковое шоу или прикоснуться к различным культурам. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

26 декабря в 19:00 в Ставропольском ДК им. Юрия Гагарина — «Саундтрек зимы». В программе — широкая музыкальная палитра: от бессмертных мелодий Вивальди и Чайковского до душевных мотивов советского кинематографа и современных зимних саундтреков.

Стоимость билетов — 1300 руб. (6+)

26 декабря в 19:00 в Ставрополе в пространстве Rock Bar — PUNK ЕЛКА. Местные поп-группы выступят перед зрителями с кавер-версиями известных мелодий и с собственными композициями.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

27 декабря в 20:00 в Концерт Холле Ставрополя — программа «Новый год по-кавказски». Артисты Хасбулат Рахманов, Shaxo и Artix исполнят зажигательные кавказские песни, лирические композиции и «произведения о жизни».

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

31 декабря в 22:00 в ставропольском Парке Культуры — Party Stil. Эта вечеринка — не банальные посиделки, а «настоящий движ», который затянет даже тех, кто обычно держится в стороне от «таких безумств».

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

28 декабря в 16:00 в театре драмы им. Михаила Лермонтова в Ставрополе — балет «Щелкунчик». Его представит труппа «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Коллектив, основанный в 2011 году, придерживается канонов русского классического балета, и в то же время активно применяет новаторские хореографические идеи со всего мира, исследует новые художественные ходы.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (0+)

29 декабря в 11:00 и в 14:00 в Пятигорском Театре оперетты — музыкальный спектакль «Летучий корабль». В нем прозвучат хиты композитора Максима Дунаевского и поэта Юрия Энтина, известные по одноименному мультфильму. Это история о торжестве добра и смелости над злом и жадностью, о силе настоящей любви и о том, что чудеса случаются, если искренне верить.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

29 декабря в 18:00 в Ставропольском молодежном культурно-досуговом центре «Мир» — «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Герои оказываются перед выбором: цепляться за прошлое или учиться жить в настоящем. Каждый персонаж — это лицо эпохи. Сад — это символ утраченной мечты и красоты.

Стоимость билетов — от 900 руб. (16+)

30 декабря в 19:00 в Пятигорском Доме культуры № 1 им. Андрея Дементьева — балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. Сюжет основан на сказке Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» и повествует о девочке Мари. На Рождество ей дарят деревянную игрушку для колки орехов. Но под внешне неприглядной оболочкой — чистая душа и храброе сердце.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (0+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы сказки «Буратино» режиссера Игоря Волошина. У Карло появился волшебный ключ, который исполняет желания. Одинокий старик мечтал о сыне. И чудо случилось: из полена родился деревянный мальчик. Отец обожал Буратино, но он чувствовал себя не таким, как все. Он мечтает стать настоящим человеком и отправляется в опасный путь.

Стоимость билетов — от 420 руб. (0+)

Еще одна киноновинка — «Театр в кино: Щелкунчик». Фильм создан к 285-летию Академии Вагановой — легендарной школы, прославившей русский классический балет на весь мир. Сценическое воплощение знаменитого балета в Кремлевском дворце дополняют современные декорации.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Следующая премьера — «Чебурашка 2». В день рождения Сони, на который были приглашены Гена и Чебурашка, он проявляет излишнюю самостоятельность и портит праздник. Чебурашка, Соня и Гриша вынуждены были срочно отправиться в горы, где не только красивые пейзажи, но и явные опасности.

Стоимость билетов — от 480 руб. (0+)

26 декабря с 11:00 до 19:00 в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств — выставка «Притяжение культур». По замыслу организаторов, экспозиция — это своеобразное путешествие в самое сердце Северного Кавказа, где древние сказания переплетаются с пульсом современности.

Стоимость билетов — от 200 руб. (6+)

27 и 28 декабря в 12:00 и 16:00 в Ставрополе в цирке-шоу слонов Андрея Дементьева-Корнилова программа «Девочка и слон», по мотивам рассказа Александра Куприна «Слон». Это — первая в стране коллаборация цирка и театра. Она сочетает масштабные декорации, впечатляющие спецэффекты, единый сюжет, эксклюзивные костюмы и выступления артистов мирового уровня. И, конечно же, живых слонов.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

