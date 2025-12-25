Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Городские службы и УК Краснодара подготовились к холодам

В Краснодаре завершилась подготовка многоквартирных домов к наступлению холодов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным мэрии Краснодара, городские службы и управляющие компании в полном объеме выполнили подготовительные работы к осенне-зимнему периоду.

В рамках подготовки управляющие компании сформировали комплект необходимых инструментов, лопат и ледорубов, а также проверили готовность МКД к возможному похолоданию. УК Краснодара, как заявили в администрации, имеют запас песка и пескосоляной смеси для обработки прилегающих территорий от гололеда.

«В случае снега и гололедицы и на улицах, и во дворах пути будут быстро расчищены»,— подчеркнули в мэрии Краснодара.

София Моисеенко

