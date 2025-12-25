Алмаз Сабирзянов станет заместителем главы Ижевска по территориальному развитию

Новым заместителем главы Ижевска по территориальному развитию станет руководитель управления имущественных отношений и земельных ресурсов в администрации города Алмаз Сабирзянов. Об этом мэр сообщил в прямом эфире телеканала «Удмуртия» 25 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, господин Сабирзянов занял эту должность в октябре 2024 года. С 2016-го по 2024 годы чиновник работал в комитете земельных и имущественных отношений исполкома Казани: сначала в должность замначальника отдела контроля муниципального имущества, далее — начальником отдела управления и учета муниципального имущества.

До этого работал в органах внутренних дел столицы Татарстана, а также в муниципальном предприятии «Организатор пассажирских перевозок». Ему 37 лет.

На сессии гордумы 18 декабря глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал новую структуру администрации, по которой появляется новый заместитель, курирующий вопросы градостроительства и архитектуры, земельных отношений и имущества. Во время эфира на «Моей Удмуртии» он объяснил необходимость нового заместителя требованием «особого внимания» к градостроительной политике, среди прочего напомнив о разработке Генплана столицы республики.