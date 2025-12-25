В Новороссийске утвердили порядок выдачи субсидий на пострадавшее имущество от БПЛА

Власти Новороссийска утвердили порядок предоставления дополнительной меры поддержки гражданам, чье имущество пострадало в результате вражеских атак. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

Согласно постановлению, в Новороссийске появился четкий свод правил оказания дополнительной меры поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, зарегистрированным в жилых помещениях, в связи с утратой имущества. Утвержденный порядок не распространяется на имущество первой необходимости.

Жители Новороссийска, чье имущество пострадало в результате атак ВСУ, могут рассчитывать на единовременную выплату от мэрии города в размере 15 тыс. руб. В документе указывается, что для определения характера повреждений в городе создается комиссия, в которую входят сотрудники районных администраций, главные специалисты управления ГО и ЧС Новороссийска, а также руководитель МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением». Председателем комиссии является замглавы города Александр Гавриков, зампредседателя комиссии назначен Марк Батонджанян, заместитель руководителя местного управления ГО и ЧС.

Комиссия устанавливает факт утраты или повреждения имущества путем выдачи заключения. К документу прилагаются фотографии, подтверждающие наличие повреждений в результате атаки противника современными средствами поражения. Владельцы пострадавшего имущества должны обратиться в районную администрацию с заявлением о предоставлении единовременной выплаты не позже, чем через 30 дней с момента возникновения ЧС. К заявлению прилагаются паспорт, выданное заключение, документы о рождении детей, а также СНИЛС и подтверждение регистрации по месту жительства в жилом помещении, поврежденном при атаке.

Администрации районов обрабатывают принятые заявления и формируют списки жителей, которым необходимо предоставить единовременную выплату. В течение пяти суток с момента подачи заявления районная администрация должна уведомить гражданина в случае отказа в выплате субсидии.

Не позднее 10 дней после атаки списки должны передаваться в отдел гражданской защиты администрации Новороссийска. В свою очередь, отдел гражданской защиты в течение пяти дней осуществляет проверку списков и через сутки передает документацию в территориальное управление по взаимодействию с жителями. Единовременная выплата в размере 15 тыс. руб. перечисляется в течение семи рабочих дней с момента получения утвержденных списков в отдел учета и бухгалтерской отчетности мэрии.

Финансирование расходов на предоставление выплат осуществляется из бюджетных ассигнований в рамках действующей муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения МО г. Новороссийск».

София Моисеенко