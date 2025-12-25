Экс-адвокат из Ставрополя получил 2,5 года за мошенничество

Бывший адвокат из Ставрополя приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

По версии следствия, в феврале-марте 2024 года защитник предложил обратившейся к нему за юридической помощью гражданке за 1,5 млн руб. решить вопрос об изменении квалификации по возбужденному в отношении ее сына уголовному делу на менее тяжкий состав преступления. При этом обвиняемый не имел намерений выполнять обещанное и не мог повлиять на решения, принимаемые сотрудниками правоохранительных органов.

Пострадавшая передала мошеннику оговоренную сумму, которой он распорядился по своему усмотрению. Противоправная деятельность осужденного была пресечена благодаря эффективному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевого управления ФСБ России.

Бывший адвокат Ставропольской краевой коллегии защитников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Валентина Любашенко