Краснодарский суд дал 15 лет строгого режима варщику-наркокурьеру

Наркокурьер на Кубани получил наказание в виде 15 лет лишения свободы в краевом суде. Он изготовил порядка 50 кг запрещенных средств, о чем сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам суда, Александр Б. вместе со своим знакомым вошел в состав организованной преступной группы по незаконному обороту наркотиков. Осужденный взял на себя роль варщика-курьера. Мужчины оборудовали нарколабораторию в станице Гривенской Калининского района по указу неустановленных лиц.

В лаборатории с 1 апреля по 5 мая 2023 года Александр Б. и его товарищ производили запрещенное наркотическое средство «мефедрон». Из оборота при обысках изъяли более 45 кг вещества. Деятельность пресекли сотрудники УФСБ Краснодарского края.

При участии присяжных заседателей Краснодарский краевой суд вынес наказание кубанцу в виде 15 лет колонии строгого режима. В том числе мужчина будет обязан выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

София Моисеенко