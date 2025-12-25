«Цирк Никулина», фэнтези-хоррор с Мадсом Миккельсеном и новогодняя лекция

С пятницы по воскресенье в Новороссийске для детей и их родителей пройдет серия праздничных представлений. Для семейного досуга также можно сходить в кинотеатр, где сейчас идут несколько добрых новогодних комедий или отправиться в цирк. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Какие спектакли посмотреть

26 и 27 декабря в 11:00 в Городском дворце культуры покажут кукольный спектакль «Зимняя сказка» по мотивам произведения Юрия Яковлева «Приключения Умки». Произведения Юрия Яковлева, посвященные отношениям людей (особенно детей и взрослых), а также рассказывающие истории о братьях наших меньших, вызывают у детей самые искренние и теплые эмоции.

Стоимость билетов — 700 руб. (6+)

27 декабря в 10:30 и в 12:30 в Новороссийском городском театре состоится показ музыкальной интерактивной сказки для детей под названием «Дед Мороз и счастье для Тимоши». В постановке рассказывается о том, что заяц Тимоша очень хотел провести Новый год с друзьями, но заболел. Его подруга Дуняша активно ищет способ подарить Тимоше счастье, чтобы он смог встретить Деда Мороза и отпраздновать Новый год.

Стоимость билетов — 1000 руб. (0+)

27 декабря в 10:00 и в 12:00 в Новороссийском городском театре состоится показ детского спектакля «Морозко». Старая добрая история о добре и зле, трудолюбии и лени предстанет в новом свете, наполненная житейской мудростью.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

26 и 28 декабря в 10:00 в Новороссийском городском театре покажут детский музыкальный спектакль «Приключения в Изумрудном городе». Создатели спектакля приглашают зрителей в музыкальное сказочное приключение, где главным героем становится волшебник, который не знает страха, верит в дружбу и обладает сильным духом. Именно такой человек способен преобразить унылый мир в яркую и красочную вселенную.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

27 декабря в Новороссийске состоится аудиоспектакль «Городские истории», который начнется в 11:00 у фонтана на пересечении улиц Новороссийской Республики и Советов. Завершится представление у фонтана «Дарующая воду». Двенадцать персонажей из прошлого поделятся своими историями. Зрители смогут почувствовать себя частью этих событий, наблюдая и участвуя в них. Оригинальная подача исторических фактов, необычный маршрут и волшебные наушники создадут атмосферу, которая понравится и детям, и взрослым, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

Вверх

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) продолжается показ фильма «Невероятные приключения Шурика» — ремейка легендарных советских фильмов с отсылками к другим российским и зарубежным кинолентам. В пародийной комедии сыграли звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова и другие.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

В декабре на экраны вышла картина «Поймать монстра» (оригинальное название — Dust Bunny), ставшая режиссерским дебютом Брайана Фуллера, известного по сериалам «Мертвые, как я» (2003–2004), «Мертвые до востребования» (2007–2009) и «Ганнибал» (2013–2015). Главную роль в этом фэнтези-хорроре исполнил датский актер Мадс Миккельсен, знакомый зрителям по роли Ганнибала. Его герой — измученный жизнью наемный убийца, который решает поймать мифического монстра, якобы обитающего под кроватью десятилетней соседки.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

Комедия «Снеговик» — фильм для семейного просмотра. В основе сюжета лежит трогательная история о девочке и снеговике, который часто забывает важные вещи. Вместе они отправляются в увлекательное приключение по заснеженной Москве, чтобы спасти волшебство праздника от коварной вьюги.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Также для семейного просмотра доступна двенадцатая часть новогодней франшизы «Елки», в которой главные роли исполняют Дмитрий Нагиев и Рузиль Минекаев. Первая часть этой праздничной серии вышла 15 лет назад. В новой части франшизы, как сообщается в киноафише, девятилетний Ваня из Кирова, узнав о разводе родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить у Деда Мороза о чуде.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

Продолжается показ российской комедии «Волчок». Действие фильма происходит в Российской империи. Главный герой — тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев. Он бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, которых подослал его дядя, стремящийся завладеть наследством мальчика. Для защиты Ваня нанимает кулачного бойца Волчка, который случайно оказался рядом. Волчок должен доставить Ваню в Нижний Новгород в целости и сохранности. Там мальчика ждет верный друг его отца. Однако с самого начала их пути все идет не так гладко: Ваня, будучи фантазером, аристократом и эстетом, и Волчок, неотесанный и хмурый мужик, с трудом находят общий язык. Их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих героев.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

Вверх

Куда сходить еще

В воскресенье, 28 декабря 2025 года, «Провинция» приглашает на ежегодную новогоднюю историческую лекцию. Тема лекции — «Новогодние истории». «Поговорим об истории новогодних праздников, новогодней елки, игрушек, открыток, елочных игрушек, снеговика и прочей новогодней атрибутики», — сообщают организаторы. Встреча состоится в кофейне «Набоков» в 18:00.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

Все новогодние каникулы в Новороссийске будет работать «Цирк Никулина». В программе: воздушные гимнасты, канатоходцы, колесо Сира, балет, эквилибристы на катушках, жонглер острыми ножами, акробаты на мачтах, клоуны, экстрим-шоу, магические иллюзии и новогоднее поздравление от Деда Мороза.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

Вверх