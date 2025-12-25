Губернатор Кубани принял участие в заседании Госсовета с Владимиром Путиным

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев стал участником ежегодного заседания Государственного совета под председательством президента Владимира Путина. Об этом губернатор Кубани заявил в своем Telegram-канале.

Вениамин Кондратьев сообщил, что президент в ходе заседания Госсовета обозначил ряд важных вопросов, касающихся подготовки кадров в сфере экономики. Он отметил, что на трудовом рынке наблюдается дефицит рабочей силы, а спрос на отдельные направления в это же время превышает предложение. Это касается квалифицированных рабочих и инженеров.

На заседании Госсовета было принято решение о создании условий для доступной переквалификации кадров с учетом активного развития искусственного интеллекта. Главам регионов поставили задачу развивать навыки аналитической деятельности, творческого и критического мышления у школьников и студентов.

«Сегодня в экономике края заняты почти половина жителей — 2,9 млн человек. Уровень безработицы — 2 процента. При этом в разные сферы требуются около 60 тыс. специалистов»,— отмечает Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани подчеркнул, что в рамках национального проекта «Кадры» в Краснодарском крае модернизируются центры занятости, а с 2022 года регион также принимает участие в федеральном проекте «Профессионалитет». В условиях данного проекта на Кубани создали девять кластеров в сфере АПК, строительства, педагогики, машиностроения и в других направлениях.

София Моисеенко