Недобросовестный подрядчик из Москвы судится с тамбовским УФАС

Московское ООО «Гражданспецстрой» Владимира Купцова, подрядчик социальных объектов Тамбовской области, оспаривает свое включение в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по решению управления Федеральной антимонопольной службы по региону. Компания обратилась с иском в Арбитражный суд области, следует из материалов картотеки.

Заседание пройдет 27 января. В заявлении «Гражданспецстрой» просит отменить решение тамбовского УФАС, принятое в июле 2025 года, которым общество было включено в РНП сроком на два года. Основанием для наказания стали расторгнутые контракты с министерством градостроительства и архитектуры Тамбовской области.

Речь идет о двух государственных контрактах, заключенных в 2024 году по итогам аукционов на строительство жилых домов в рамках пилотного проекта регионального жилищного фонда для молодых специалистов, молодых семей и семей с детьми в Кирсанове и Жердевке. Общая стоимость контрактов составила около 130 млн руб. Согласно условиям соглашений, подрядчик должен был до 30 сентября 2024 года выполнить проектно-изыскательские работы, включая прохождение экспертиз, а к 13 декабря 2024 года — построить два трехэтажных дома по 18 квартир каждый.

Заказчик перечислил подрядчику аванс в размере порядка 40 млн руб. Однако проектная документация разработана не была, строительство объектов также не началось. В связи с этим министерство расторгло контракты в одностороннем порядке и направило сведения о подрядчике в региональное управление ФАС. Комиссия антимонопольного органа признала действия компании недобросовестными и приняла решение о включении ее в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным Rusprofile, ООО «Гражданспецстрой» зарегистрировано в Москве в 2022 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Владельцем и генеральным директором компании является Владимир Купцов. По итогам 2024 года выручка «Гражданспецстроя» достигла 196 млн руб., чистая прибыль — 9,9 млн руб. С 2024 года с обществом было заключено три государственных контракта на общую сумму 200,2 млн руб.

Кроме того, в августе Арбитражный суд Тамбовской области принял иск регионального министерства градостроительства и архитектуры к ООО «Гражданспецстрой». Рассмотрение спора продолжается, следующее судебное заседание назначено на 14 января.

Анна Швечикова