Ставропольчанка обвиняется в попытке сжечь заживо соседей

В Петровском округе Ставропольского края 50-летняя гражданка обвиняется в попытке убийства двух односельчан путем поджога дома, где они спали. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, вечером 17 декабря 2024 года жительница с. Гофицкого проникла в домовладение, где находились ее знакомые. С одной из пострадавших обвиняемая неоднократно ссорилась из-за ревности к собственному мужу.

Обвиняемая подпалила занавеску в одной из комнат и покинула здание, заблокировав входную дверь снаружи. Однако завершить преступление ей не удалось — очевидцы помогли пострадавшим выбраться из горящего строения и вызвали скорую медицинскую помощь. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Обвиняемой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). По ходатайству следователя суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Валентина Любашенко