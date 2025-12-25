Новые камеры для фиксации нарушений ПДД установят в Новороссийске

В Новороссийске установят пять новых камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы администрации города, камеры представляют собой автоматические комплексы, каждый из которых фиксирует определенный спектр нарушений.

В мэрии Новороссийска предоставили список мест для установки камер и контролируемые условия:

ул. Ленина/ул. Школьная в Цемдолине — превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, ремень безопасности, использование телефона и ближнего света фар

ул. Робеспьера/ул. Тихоступа — непредставление преимущества в движении пешеходам

ул. Ленина в Цемдолине (район гипермаркета «Лента») — превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, ремень безопасности, использование телефона и ближнего света фар

Анапское шоссе (район ТЦ «Западный») — превышение скоростного режима, ремень безопасности, использование телефона, и ближнего света фар

Анапское шоссе (район гостиницы «Бригантина») — превышение скоростного режима

София Моисеенко