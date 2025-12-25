В Новороссийске будут слышны стрельбы 26 декабря

Учения новороссийской военно-морской базы состоятся в пятницу, 26 декабря в акватории морского порта. Об этом уведомили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия НВМБ пройдут с 11:00 до 13:00. Во время учений дежурные силы военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению беспилотников и безэкипажных катеров.

В мэрии Новороссийка напомнили, что в период проведения учений в акватории запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Ограничения распространяются на подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко