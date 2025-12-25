Сельсовет в Дагестане требует через суд вернуть 22 га земли карьера у ООО «Магнум»

Арбитражный суд Республики Дагестан рассматривает иск администрации Коркмаскалинского сельсовета к ООО «Магнум» об истребовании земельного участка для добычи песка и гравия. Спорная территория площадью 220 тыс. кв. м находится в Кумторкалинском районе в местности Гиччи-Хум. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Земельный участок относится к категории земель промышленности и имеет разрешенное использование для разработки карьеров гравийно-песчаной смеси.

Определением суда от 5 декабря 2025 года исковое заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 29 января 2026 года. К участию в деле привлечены ППК «Роскадастр» и Управление Росреестра по Дагестану в качестве третьих лиц.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Магнум» зарегистрировано в Махачкале в 2011 году. Основной вид деятельности — добыча камня, песка и глины. Учредитель — Рассим Темеев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2023 год составила 15,9 млн руб., прибыль — 624 тыс. руб.

Первоначально суд удовлетворил просьбу администрации об обеспечительных мерах. Росреестру запретили любые регистрационные действия с участком, а ООО «Магнум» и другим лицам — хозяйственную деятельность на территории. Однако позже суд удовлетворил ходатайство компании об отмене ограничений.

Тат Гаспарян