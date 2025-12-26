Банк «Центр-инвест» подготовил учебник по искусственному интеллекту

Банк «Центр-инвест» подготовил учебник по использованию ИИ, который простым и понятным языком рассказывает, что такое искусственный интеллект сегодня, как он уже влияет на работу и жизнь, и как использовать его ответственно и эффективно. Учебник банка «Центр-инвест» написан доступным языком и подойдет как новичкам, которые только осваивают технологии искусственного интеллекта (ИИ), так и опытным пользователям, которые стремятся расширить свои знания и компетенции благодаря внедрению ИИ в личные и рабочие процессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк «Центр-инвест» Фото: Банк «Центр-инвест»

«Мы видим огромный запрос на знания в области искусственного интеллекта. Как банк, активно использующий ИИ в своей работе, мы решили систематизировать наш опыт и видение и поделиться этими знаниями»,— отмечает заместитель Председателя Правления банка «Центр-инвест» Евгений Алехин.

Учебник объясняет, как думают модели ИИ, как применяются в жизни и профессии, рассказывает об искусстве промтинга или эффективного общения с ИИ, а также о том, почему ответственность за принятые решения невозможно доверить искусственному интеллекту.

«Цель нашего учебника — сделать передовые технологии понятными и полезными для всех: для предпринимателей, студентов, специалистов из разных сфер»,— дополняет один из авторов учебника начальник отдела платформенных решений и сервисов банка «Центр-инвест» Сергей Задорожный.

Банк «Центр-инвест» активно внедряет технологии ИИ в бизнес-процессы и помогает своим клиентам адаптироваться к новым условиям. В 2025 году банк «Центр-инвест» и РостГМУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве с целью внедрения технологий искусственного интеллекта для улучшения качества оказания медицинских услуг и упрощения внедрения медицинских разработок.

При поддержке банка в Донском государственном техническом университете работает учебно-проектная лаборатория «Разработка игр и интеллектуальные технологии». Совместно с РГЭУ (РИНХ) банк «Центр-инвест» управляет Центром искусственного интеллекта, в качестве индустриального партнера ЮФУ реализует федеральный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

ПАО КБ «Центр-инвест»