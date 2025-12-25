Жителю Новороссийска дали трое суток ареста за справление нужды на камеру

В Новороссийске вынесли наказание 19-летнему парню, который справил нужду на Анапском шоссе, пока его приятели снимали процесс на камеру. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее заявляли в полиции Новороссийска, молодой человек был задержан сотрудниками правоохранительных органов и выразил публичные извинения на видео за непристойное поведение.

Приморский районный суд Новороссийска вынес 19-летнему горожанину наказание в виде трех суток административного ареста за хулиганство.

София Моисеенко