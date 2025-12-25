Более 15 тысяч квадратных метров асфальта заменили в Анапе за 2025 год

За прошедшие месяцы 2025 года в Анапе заменили 15,2 тыс. кв. м асфальтового покрытия и нанесли 16,8 тыс. кв. м. дорожной разметки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным мэрии Анапы, в 2025 году в рамках долгосрочного контракта и текущего ремонта обновили асфальт на ул. Парковая, Стахановская, Объездная, Северная, на улицах Чехова, Ленинградской, Мирной и других адресах. Ямочный ремонт произвели на Пионерском проспекте, в Гостевом проезде и на ул. Славная.

В рамках восстановления дорожной сети Анапы после ЧС с крушением танкеров завершаются работы по замене покрытия на ул. Гребенская, Краснодарская, Терская, Северная и Кольцевая. Специалисты также установили более 500 новых дорожных знаков на территории муниципалитета.

В уходящем году на содержание дорог в Анапе выделили около 1,5 млрд руб. В мэрии курорта пояснили, что в сумму вошли, в том числе, денежные средства, полученные от реализации платных парковок.

София Моисеенко