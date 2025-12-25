В Татарстане на капремонт колледжей выделили 509,5 млн рублей

В Татарстане на выполнение строительно-монтажных и иных работ по капитальному ремонту профессиональных образовательных учреждений выделили 509,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Из этой суммы 302,6 млн руб. направят на капитальный ремонт Зеленодольского судостроительного колледжа. Еще 130,4 млн руб. выделено на ремонт учебных корпусов Арского агропромышленного колледжа в поселке Урняк.

Кроме того, проведут капитальный ремонт Камского строительного колледжа в Набережных Челнах, Спасского техникума отраслевых технологий в Болгаре, Бугульминского профессионально-педагогического колледжа, Алексеевского аграрного колледжа (Алькеевский филиал) и шишкосушилки Лубянского лесотехнического колледжа.

Работы включают установку и монтаж оборудования, приобретение мебели и инвентаря, а также благоустройство территории. Они должны быть завершены до 1 декабря 2026 года. Источником финансирования служит бюджет республики. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт колледжей в Татарстане выделят 151,2 млн руб.

Анна Кайдалова