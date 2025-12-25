На Рождество в Новороссийске ограничат движение транспорта

С вечера 6 января до утра 7 января в Новороссийске перекроют дороги в связи с проведением рождественских мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения движения вводятся с 19:00 6 января до 06:00 7 января на следующих участках дорог:

по ул. Видова, на участке от ул. Чайковского до ул. Бирюзова

по ул. Гладкова, на участке от ул. 9 Января до ул. Видова

по ул. Пионерская, на участке от ул. Пионерская, 28 до пересечения ул. Пионерская с ул. Героев Десантников, 15

по набережной им. Адм. Серебрякова, на участке от ул. Суворовская до ул. Исаева

Жителей Новороссийска призвали учесть изменения при планировании поездок.

София Моисеенко