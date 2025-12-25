Нагавкали эвтаназию

Госсовет Татарстана принял закон, разрешающий эвтаназию бездомных животных, если те ведут себя агрессивно, нападают на людей или являются переносчиками заболеваний. Согласно законопроекту, на территории региона также могут вводить режим экстраординарной ситуации, при котором будут отлавливаться все собаки без хозяев. Инициатива стала ответом на нападение стаи животных на девятилетнюю девочку в Зеленодольском районе Татарстана. Ребенок скончался от полученных травм. Эксперты считают, что идея не решает ключевую проблему отлова собак, а в законопроекте не прописан механизм доказывания агрессии и нападения на людей.

В Татарстане разрешили проводить эвтаназию бездомным собакам, если они представляют опасность для населения. Соответствующий законопроект приняли во всех чтениях на заседании Госсовета республики. Инициативу внесли депутаты от партии «Единая Россия» Назип Хазипов и Азат Хамаев.

Зампредседателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Назип Хазипов сообщил, что закон позволит повысить эффективность обращения с бездомными животными. Господин Хазипов отметил, что его инициатива и четыре законопроекта, которые в настоящий момент рассматривает Госдума, существенно снизят число нападений собак на граждан. За принятие закона единогласно проголосовали все присутствующие 85 парламентариев.

Согласно законопроекту, в республике разрешат усыплять животных, если у них есть тяжелые неизлечимые болезни или травмы, если они являются переносчиками опасного заболевания, проявляют агрессию к людям или нападают на них. Эвтаназию на таких основаниях проводят уже в 14 регионах, среди них Чувашия, Мурманская, Астраханская, Оренбургская, Кемеровская области и другие.

Главное управление ветеринарии Кабмина Татарстана сможет вводить в частях республики экстраординарную ситуацию после обращения районных властей. После установления этого режима на территории должны отловить всех бездомных животных и организовать пункты для их временного содержания. Объем и источники расходов на решение экстраординарной ситуации будут определяться после ее введения.

Депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев заявил, что целью законопроекта не является умерщвление собак. Парламентарий считает, что опасность представляют только те животные, которые сбиваются в стаи. «Их объединения, когда они начинают считать ту или иную территорию своей кормовой базой и рассматривать людей в качестве конкурентов и врагов, — это недопустимо», — рассказал Игорь Бикеев.

Член организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина заявила, что для решения проблемы необходимо не ужесточать правила усыпления собак, а контролировать исполнение госзакупок. По ее словам, некоторые предприниматели усыпляют домашних животных для выполнения госзаказа, а по документам один и тот же инспектор может выполнить несколько отловов в разных регионах страны в один и тот же день.

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов отметил, что в законе не прописан конкретный порядок фиксации и доказывания фактов агрессии и нападения на человека. В документах нет информации, кто устанавливает факт агрессии, какие доказательства требуются и есть ли право обжалования такого решения, что создает риски злоупотреблений. Эксперт рассказал, что риск усыпления домашних собак остается, так как не всегда возможно быстро установить, есть ли у них хозяин.

«При введении режима экстраординарной ситуации отлову подлежат вообще все животные, включая стерилизованных с метками. В законе нет четкого механизма поиска владельцев перед принятием решения об усыплении. Особенно уязвимы домашние животные, которые потерялись или сбежали», — сообщил Антон Смирнов.

Господин Смирнов рассказал, что существует альтернативный способ решения проблемы, а именно программа отлов-стерилизация-вакцинация-возврат (ОСВВ). При использовании данного метода число нападений собак сокращается в каждом пятом регионе. Например, в Марий Эл в 2018 году было зафиксировано более 2,2 тыс. случаев нападения, а в 2023 году после введения ОСВВ — почти 1,9 тыс. случаев. В Нижнем Новгороде количество нападений собак снизилось с 7 тыс. в 2014 году до 800.

Юрист сообщил, что законопроект позволяет быстрее реагировать на вспышки бешенства и массовые нападения, однако не решает главную проблему — отсутствие системной работы с популяцией бездомных животных.

«Механизм может быть частью решения, но только при наличии комплексной системы — приюты, стерилизация, контроль владельцев, учет животных. Без этого закон рискует стать инструментом простого сокращения численности, что не даст долгосрочного эффекта», — считает эксперт.

Законопроект приняли после смерти девятилетней девочки из-за травм, полученных после нападения стаи из десяти бездомных собак. Инцидент произошел 28 ноября на автобусной остановке в поселке Васильево. Девочку доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, где ей сделали операцию. После нападения было возбуждено уголовное дело, его взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. В ходе расследования были задержаны директор и работник организации по отлову «Кот и Пес» и депутат совета Айшинского сельского поселения, заключивший контракт с компанией.

Трагедия в Васильево вызвала реакцию и на федеральном уровне. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что лучшего способа для уменьшения нападений животных, чем эвтаназия, еще не придумали. «Уважаемые, в кавычках, зоорадикалы, собаки останутся хищниками с зубами, которые, безусловно, будут нападать», — заявил господин Валуев.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект, который позволит возбуждать административные дела против владельцев животных без проведения проверок на месте, если есть достаточные доказательства нарушений. Одним из его авторов стал депутат от Татарстана Айдар Метшин.

«Случай в Васильево, когда из-за нападения своры безнадзорных собак девочка страшно ушла из жизни, потряс каждого», — рассказал парламентарий в своем Telegram-канале.

Согласно еще одному законопроекту, внесенному в Госдуму, будет создан специальный реестр для заводчиков животных и они будут обязаны подтверждать происхождение собак с помощью документов. Цель инициативы — защитить население от бесконтрольного размножения животных.

