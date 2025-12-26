Вместо гендиректора управлять ЦБК «Кама» стало юрлицо

Единоличным исполнительным органом ООО «Кама», которое управляет целлюлозно-бумажным комбинатом «Кама», стало ООО «Свеза-Лес». Как свидетельствует информация в «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 21 декабря текущего года. Компания управляет также рядом других юрлиц, которые входят в группу «Свеза»: НАО «Свеза Усть-Ижора» (Санкт-Петербург), «Свеза Новатор» (Вологодская область), «Свеза Мантурово» (Костромская область) и «Свеза Кострома».

Ранее руководителем ООО «Кама» являлся генеральный директор Роман Серавин. Он работал на ЦБК «Кама» более шести лет, а с 2023 года был директором по производству. Роман Серавин сменил на посту гендиректора «Камы» Владимира Дружкова, который с 14 апреля 2025 года возглавил Сыктывкарский ЛПК.

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Принадлежит группе «Свеза». Компания «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон.