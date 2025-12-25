В Анапе за две недели не зафиксировали новых выбросов мазута
В период с 11 по 24 декабря на побережье Черного моря не нашли новых загрязнений нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Мониторинг береговой полосы на регулярной основе проводится в Анапском и Темрюкском районах. По информации оперштаба, за последние две недели специалисты не обнаружили выбросов мазута.
«Специалисты продолжают следить за состоянием специального вала. Он призван защитить побережье от штормового мусора и возможных выбросов мазута»,— подчеркнули в оперативном штабе региона.