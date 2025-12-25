Жителя Кубани осудили на 18 лет за совращение несовершеннолетней

Суд в Краснодарском крае признал жителя Курганинского района виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Как сообщили в следственных органах, доказательства, собранные Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР, были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора 33-летнему местному жителю.

Судом установлено, что в период с июня 2020 года по май 2025 года мужчина, находясь по месту жительства в станице Михайловской Курганинского района, систематически совершал преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. На время расследования он был заключен под стражу.

По совокупности преступлений, предусмотренных ст. 131 и ст. 132 УК РФ, осужденному назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков