Прокуратура выявила антисанитарию в школе Октябрьского округа

Прокуратура Октябрьского района выявила нарушения в деятельности МКОУ «Щучье-Озерская среднеобразовательная школа». Ранее в интернете была размещена информация об антисанитарных условиях, в которых учатся школьники. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой с участием Роспотребнадзора, в школе выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Так, в помещениях протекает кровля, отслаивается краска, стены поражены грибком. Школа введена в эксплуатацию в 2019 году, и с этого же времени кровля протекает во время дождей. Директор школы и администрация Октябрьского округа достаточные меры по устранению технических недостатков кровли здания не приняли.

По итогам проверки в адрес главы администрации Октябрьского округа внесено представление. В отношении директора школы вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.