«Том Круз в свое время подарил Кэти Холмс частный самолет Gulfstream»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие необычные и дорогие сюрпризы преподносили друг другу и своим семьям знаменитости.

В честь католического Рождества и вообще всего праздничного сезона давайте поговорим о подарках. Но не о милых свечах и кашемировых пледах, а о необычных и дорогих подарках, которые дарили селебрити. Один из самых обсуждаемых презентов в этой категории — история Тома Круза, который в свое время подарил Кэти Холмс частный самолет Gulfstream стоимостью около $20 млн. Обсуждают этот подарок, конечно, потому, что Круз и команда сделали ему пиар, а так, конечно, самолетом, виллой или суперкаром выделиться сложно.

Другое дело — Джон Ледженд. Он подарил супруге Крисси Тейген, которая очень любит готовить, гигантскую головку сыра для подачи пасты. Отдельный жанр — рождественские подарки детям в клане Кардашьян–Дженнер. Ким однажды решила подарить всем детям в семье миниатюрные сумки Louis Vuitton. В другой раз это были детские розовые внедорожники. Вручали их, разумеется, с огромными бантами. Тут интересно, конечно, не только что дарит Ким, но и покупает ли она это или получает по рекламному контракту вместе с денежным доходом в семью.

Анна Минакова