В Новороссийске звучат сирены, объявлена ракетная опасность

На территории Новороссийска ввели режим ракетной опасности днем 25 декабря. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска призвал граждан отойти от окон и спрятаться в помещениях с капитальными стенами, это может быть коридор, кладовая, ванная или туалет. В случае нахождения на улице необходимо укрыться на подземной парковке или в подземном переходе, также для укрытия подходит цоколь ближайшего здания.

Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку работы ПВО и прочих средств защиты объектов.

София Моисеенко