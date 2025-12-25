Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске звучат сирены, объявлена ракетная опасность

На территории Новороссийска ввели режим ракетной опасности днем 25 декабря. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска призвал граждан отойти от окон и спрятаться в помещениях с капитальными стенами, это может быть коридор, кладовая, ванная или туалет. В случае нахождения на улице необходимо укрыться на подземной парковке или в подземном переходе, также для укрытия подходит цоколь ближайшего здания.

Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку работы ПВО и прочих средств защиты объектов.

София Моисеенко

