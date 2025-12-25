В Новороссийске объявили ракетную опасность
В Новороссийске звучат сирены, объявлена ракетная опасность. Об этом днем 25 декабря сообщил глава города Андрей Кравченко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Мэр Новороссийска призвал жителей отойти от окон и спрятаться в помещениях без остекления с капитальными стенами. Если тревога застала на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подземных парковках, либо же в цоколе ближайшего здания.
Для укрытий не подходят места под стенами домов и магазинов, участки под автотехникой. Безопасное расстояние от таких объектов составляет 30-50 м.
Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку и публикацию материалов с работой ПВО. Новороссийцев призывают соблюдать спокойствие.