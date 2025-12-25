В Новороссийске объявили ракетную опасность

В Новороссийске звучат сирены, объявлена ракетная опасность. Об этом днем 25 декабря сообщил глава города Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска призвал жителей отойти от окон и спрятаться в помещениях без остекления с капитальными стенами. Если тревога застала на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подземных парковках, либо же в цоколе ближайшего здания.

Для укрытий не подходят места под стенами домов и магазинов, участки под автотехникой. Безопасное расстояние от таких объектов составляет 30-50 м.

Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку и публикацию материалов с работой ПВО. Новороссийцев призывают соблюдать спокойствие.

София Моисеенко